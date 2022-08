Il Napoli non molla Giacomo Raspadori. Il club azzurro vuole a tutti i costi il calciatore per regalare a Spalletti la sotto-punta ideale per il 4-2-3-1. Non mancano però gli intoppi: sul calciatore infatti è anche vivo l’interesse della Juventus. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza bianconera ha chiesto tempo. Previsto, entro lunedì, un ulteriore contatto tra Carnevali e Aurelio De Laurentiis. Il Napoli vuole chiudere, ma per farlo urge accelerare i tempi.