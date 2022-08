Niente da fare, la trattativa Kepa ancora non termina. Il Napoli ha l’accordo totale con il calciatore, il quale verrà a giocarsi le sue carte da titolarissimo nella rosa partenopea. Quello che manca è un’intesa di massima tra i due club: Napoli e Chelsea. Non ci sono delle distanze incolmabili questo è chiaro, ma rimane ancora quale buco da tappare. Nelle ultime ore si sta discutendo su qualche dettaglio come vari bonus da definire. L’affare non sembra a rischio o ha ricevuto brusche frenate, però bisogna attendere i lunghi tempi sufficienti a soddisfare tutte le parti presenti all’interno del passaggio dello spagnolo nella città partenopea.