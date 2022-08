Giacomo Raspadori si è messo in testa di fare il grande salto di qualità. Il classe 2000 ha chiesto addirittura la cessione al Sassuolo e vede solo azzurro nei suoi occhi. ADL aveva proposto 25 mln più bonus, cifra alzata di 10 mln dai neroverdi. Ora sono in corso rapporti e chiamate dirette tra AD del Sassuolo, Carnevali, e il patron partenopeo, ADL. La Juventus si mantiene defilata nella trattativa. I bianconeri hanno altri piani nella loro mente, una punta centrale forte fisicamente soprattutto. Sappiamo benissimo che Raspadori è più propenso a giocare da trequartista, quindi non è la priorità per la società di Agnelli. Affare da chiudere nel fine settimana o al massimo entro lunedì. Stando alle parole di Pedullà, dunque, il Napoli è sola in corsia per il gioiellino 21enne.