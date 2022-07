TMW – Clamoroso Kim, chiusura affare in ritardo per la legge Koreana!

Come vi abbiamo raccontato in mattinata, la chiusura dell’affare Kim Min-Jae è vicinissima, con l’affare che per un momento è sembrato sfumare a causa della concorrenza del Rennes, con l’affondo decisivo del Napoli che ha permesso agli azzurri di passare nuovamente in vantaggio. Il portale tuttomercatoweb.com fornisce alcuni spunti interessanti sulla trattativa per il giocatore sud-coreano, con dei retroscena davvero interessanti sull’affare:

“Il calciatore è in partenza e presto sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Un affare da 19 milioni di euro. Il ritardo per la chiusura formale dell’affare è stato dettato anche da una legge del governo coreano secondo cui il calciatore avrebbe dovuto riconoscere la metà dei proventi derivanti dall’affare al suo Paese. Tutte le parti in causa hanno lavorato per ridurre al minimo la somma che il calciatore non avrà a disposizione e che quindi dovrà girare alla Corea. Contratto di tre anni più due di opzione a due milioni e mezzo netti per stagione. Prevista anche una clausola rescissoria nel contratto dell’ormai ex Fenerbahce, fissata a 42 milioni di euro”.