Radio KKN – Nel pomeriggio la presentazione della campagna abbonamenti 22/23: una novità mai vista prima attende i futuri abbonati

E’ atteso per oggi pomeriggio l’intervento esclusivo del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente del ufficiale del club. Come anticipato dal giornalista Walter De Maggio in diretta da Castel Di Sangro, dove il Napoli è appena arrivato per la seconda parte di ritiro, il patron del Napoli presenterà anche la campagna abbonamenti della prossima stagione, con una novità speciale che attende i tifosi del Napoli che decideranno di abbonarsi.

Chi si abbonerà, infatti, avrà la possibilità di visionare l’allenamento di Spalletti e i suoi ragazzi presso il Konami Center di Castel Volturno una volta a settimana. Una novità mai vista prima nel nostro campionato.