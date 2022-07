Bari, quasi fatta per l’arrivo di Folorunsho. Il giocatore non è stato convocato dal Napoli per il ritiro di Castel di Sangro. Le due società lavorano per formalizzare il tutto all’inizio della prossima settimana e per definire la formula del trasferimento che potrà essere in prestito secco o con diritto di riscatto.

Fonte: gianlucadimarzio.com