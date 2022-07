Carlo Alvino, noto giornalista e commentatore, ha dichiarato ai microfoni di Tele A: “Su Dybala c’è un lavoro sottotraccia del Napoli. Esiste un monitoraggio non dichiarato apertamente da parte del club azzurro. Tra le tante verità enunciate da Giuntoli ieri in conferenza c’è stata qualche bugia bianca, come quella relativa all’argentino”.