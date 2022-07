Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Canale 8: “Per me ieri è stata una delle migliori conferenze stampa delle ultime tre stagioni, c’è unità tra allenatore, direttore sportivo e presidente. Rinnovi? C’è la voglia del club con l’offerta fatta dal Napoli a Koulibaly, c’è anche l’intelligenza da parte di Spalletti di capire che oltre una certa cifra non si può. Poi decideranno i giocatori, dopo la questione Koulibaly vedremo Mertens cosa farà. L‘attacco? Secondo me, se va via Mertens non sarà rimpiazzato. Gli altri nodi riguardano la situazione Petagna e quella Politano. Se l’esterno andrà via ci sarebbe Deulofeu. Dybala? La suggestione Dybala teniamola viva perchè nel calcio bisogna sognare. Col passare delle settimane l’entourage potrebbe chiedere di meno, anche se poi ci sarebbe anche la Roma in quel caso”.