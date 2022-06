La decisione sul futuro di Kalidou Koulibaly tiene tutti col fiato sospeso in casa Napoli. Il senegalese ha ancora un anno di contratto e per adesso c’è distanza tra richiesta e offerta per il rinnovo, ma secondo Sky Sport gli azzurri non rischierebbero di perderlo ora. La squadra più interessata al momento è il Barcellona, che però ad oggi non è in grado economicamente di effettuare una tale operazione. Il prolungamento di contratto di KK resta complicato da raggiungere, ma Spalletti potrebbe fare da garante tra lui e De Laurentiis.