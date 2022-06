Zaniolo sullo scudetto: “Sono contento l’abbia vinto il mio idolo. Su Napoli e Juve…”

Il giocatore della Roma e della Nazionale Niccolò Zaniolo, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione appena passata. In un’intervista a Sportweek, infatti, il calciatore ha tirato in ballo anche Juventus e Napoli parlando della lotta scudetto.

Ecco l’intervista: “Quest’anno è andato molto bene, dal punto di vista fisico ho avuto pochissimi problemi dopo due infortuni molto gravi ed era questo il focus. Era fondamentale non fermarsi, era fondamentale riprendere continuità, tornare a essere un calciatore e mettere dentro prestazioni come ho fatto. Era da folli pensare che tornassi in campo dopo due anni e riuscissi a fare 25/30 gol, sono contento di com’è andata, dei miei 8. Con trofeo. La Conference League era il nostro obiettivo e l’abbiamo portata a casa. Sono felicissimo”.

Poi ha parlato del coro contro Zaccagni: “Non mi chiedo più perché finisco sempre nelle polemiche. Penso a migliorare, quello che succede intorno è contorno e spesso non ha nessuna importanza. In campo alla fine ci vado io e la squadra. E quel che conta è vincere le partite non parlare. Ho imparato a non ascoltare, all’inizio non nego che ascoltavo parecchio e diciamo che un po’ mi toccavano le cose che si dicevano. Poi capisci che è meglio mettere i tappi e andare in campo a fare quello che devi fare. E che sai fare”.

Infine ha parlato dello scudetto, parlando anche degli azzurri: “Me lo aspettavo? No, avevo dato più chance al Napoli e alla Juve. Ma è stato giusto che se lo siano giocato in due, Milan e Inter. E sono contento che l’abbia vinto Ibra, il mio idolo, il Milan meritava questo scudetto”.