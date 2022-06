Il Roma ipotizza: “Finalmente Napoli potrebbe avere un nuovo giocatore nato a Buenos Aires”

Il quotidiano “Roma” apre l’edizione di oggi con delle ipotesi sul mercato del Napoli nell’ormai vicina sessione estiva.

Ecco quanto riporta il giornale: “Con l’addio di Mertens c’è bisogno di una prima punta in grado di poter sostituire, ma anche giocare insieme ad Osimhen. Dovendo giocare anche in Champions il cholito sarebbe l’ideale per la rosa di Spallettone. Per Giovanni Simeone, nato in Argentina, sarebbe il massimo poter giocare da amico allo stadio Maradona. Finalmente in azzurro ci sarebbe un altro calciatore nato a Buenos Aires”.

Inoltre, il quotidiano analizza la situazione di un altro calciatore azzurro che sembra sempre più lontano da Napoli. Si tratta del centrocampista iberico Fabiàn Ruiz: “E’ in rottura con il Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis spera che l’entourage dello spagnolo porti un’offerta adeguata per non perderlo a zero tra un anno, dopo il rifiuto ad ogni proposta di rinnovo. In caso di cessione, il club azzurro ha individuato il sostituto: Antonin Barak dell’Hellas Verona”.