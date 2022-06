CorrSport – Il Napoli corteggia Bernardeschi: tocca all’ex Juve ora decidere

ADL ha messo sul piatto una proposta in linea con il valore di Bernardeschi.

Ne ha parlato anche l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il patron azzurro avrebbe dichiarato pubblicamente la trattativa. Oramai, toccherà all’ex juventino dare una risposta al Napoli in tempi brevi: “Il Napoli si è svelato, sino a sbilanciarsi per un quadriennale con opzione per la quinta stagione, su cifre che appagherebbero Bernardeschi. Bernardeschi ha allargato il proprio orizzonte, l’ha persino allungato essendosi dedicato alla copertura della fascia anche nella fase difensiva, e l’eleganza della corsa, l’esperienza a certi livelli e l’abitudine a lottare per vincere rappresentano un fattore. Il piano-Bernardeschi è partito“.

Il Napoli attende una risposta imminente.