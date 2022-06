Gazzetta – In bilico il futuro di Mertens: intanto la Lazio ci prova

Dries Mertens non ha ancora scelto quale sarà il suo futuro.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, stamane, in tali termini: “Come due abili giocatori di poker, che si conoscono molto bene e aspettano il momento giusto per la mossa decisiva. Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens appaiono in una situazione di stallo

per il rinnovo del contratto, ma poi l’ accelerata può arrivare in un attimo. I precedenti spingono alla prudenza. Perché proprio in questi giorni di due anni fa l’ Inter era pressoché certa di aver preso a parametro zero il forte attaccante belga, che però nel frattempo riaprì il discorso con il presidente e firmò un nuovo biennale col Napoli, per 4,5 milioni di euro netti, più bonus”.

La Lazio ci prova.