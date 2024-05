Serie A, modificata la regola sugli extracomunitari: svelata la novità

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, durante il Consiglio federale tenutosi questa mattina, ha svelato importanti novità riguardo la regola relativa al tesseramento dei calciatori extracomunitari in Italia.

Precedentemente alla modifica, la regola prevedeva il tesseramento di due extracomunitari con uno in sostituzione. Come comunicato dal presidente Casini, a partire dalla stagione 2024/25, vi sarà comunque la possibilità di sfruttare i 2 slot per gli extracomunitari, ma senza vincolo di sostituzione.

Dunque, ogni club di Serie A potrà comunque tesserare due calciatori extracomunitari ma senza l’obbligo di dover sostituire un nuovo tesserato extracomunitario con un altro già presente in rosa.