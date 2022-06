CorrSport – Questione Deulofeu: ora tocca ad ADL convincere l’Udinese

L’asse Napoli-Udinese per arrivare a Deulofeu è sempre più caldo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, difatti, il calciatore si è convinto ad accettare la destinazione Napoli: “Poi si sa come vanno certe storie, c’è sempre chi fa un passo in avanti (il Napoli salea diciotto milioni) e chi provvede a indietreggiare un po’ e adesso, dopo il confronto amichevole di ieri, c’è già un altro clima: il Napoli e l’Udinese – dopo il contatto tra Giuntoli e Pierpaolo Marino – sono separati da sette milioni ma quando si siederanno intorno ad un tavolo Adl e Pozzo senior, qualcosa dovrebbe (potrebbe) cambiare”. La sensazione in orbita Napoli è che l’affare possa andare in porto in breve tempo.