Alvino: “Smentisco le voci, non c’è stato nessun incontro tra Conte e il Napoli!”

Il giornalista campano Carlo Alvino, attraverso un post pubblicato su X, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli riguardo la scelta del prossimo allenatore.

Ecco le sue parole: “Non so chi sarà il prossimo allenatore del Napoli ed allora cerco informazioni veritiere. Al momento nessuna conferma circa un incontro sabato a Torino tra Conte ed il Napoli o chi per loro. NESSUNA!”

Dunque, affermazione importante da parte del giornalista napoletano che smentisce le ultime voci di mercato che accostavano Antonio Conte al Napoli, soprattutto riguardo un presunto incontro tenutosi a Torino tra l’allenatore e membri della società azzurra.