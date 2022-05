Repubblica – Caso Koulibaly: nuova ipotesi del club per il suo futuro

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Kalidou Koulibaly.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che il club azzurro, oltre alle ipotesi cessione o rinnovo, abbia in mente una terza opzione per stabilire il futuro del difensore senegalese.

Non volendo fare sconti per il giocatore, la società potrebbe trattenerlo per un’altra stagione e perderlo, in seguito, a parametro zero. Dunque, un accordo alla Insigne.

Spalletti accetterebbe la soluzione pur di non lasciare andare una pedina fondamentale per la squadra.