CdS – Allan: “Caso ammutinamento? Ci sono due bugie non tirate fuori…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Allan Marques Loureiro.

Il mediano brasiliano si è soffermato sull’ammutinamento del 5 novembre 2019, al termine di Napoli-Salisburgo, sottolineando la mancanza di chiarezza riguardo determinate circostanze.

Queste le parole di Allan: “Vicenda triste, sulla quale sono state riportate inesattezze. Ma io non vorrei adesso starne qui a parlare. E comunque la verità non si è mai saputa. Intanto, sgombero il campo da una falsità: che i calciatori fossero contro Ancelotti. Fu una scelta di gruppo e il Napoli sapeva che ritenevamo ingiusto andare in ritiro. Passai, con Insigne, come uno dei capi. Io che ero infortunato e che potevo non essere lì, che non giocai quella volta, scoprii di essere ritenuto un ideologo della sommossa. C’è chi aggiunse che ce l’avevo con Carlo, la persona più speciale che abbia incontrato e che mesi dopo mi avrebbe voluto con lui all’Everton. Ci furono malintesi che si sarebbero potuti chiarire, ma venne imposto il silenzio stampa e quindi fu impossibile parlarne. Noi eravamo tutti con Carlo. Punto”.