Il Napoli potrebbe cambiare per molti aspetti la propria rosa attuale e ad agosto, Spalletti potrebbe trovarsi una formazione diversa: di sicuro qualche novità ci sarà sugli esterni.

Domenica Insigne si è congedato dal suo pubblico, e al suo posto è stato già preso Kvaratskelia, ma il club partenopeo potrebbe fare un altro innesto sulle fasce per rendere ancora più competitivo l’attacco e tamponare l’eventuale uscita di Lozano.

Come riporta Radio Kiss Kiss, gli azzurri stanno valutando due profili: uno riguarda Gerard Deulofeu, giocatore dell’Udinese che aspira a tornare a giocare in un grande club, e Brekalo, giovane rivelazione del Torino, che, però, non sarà riscattato per sua volontà, e torna al Wolfsburg con un solo anno di contratto.

La pista Brekalo è una pista che Giuntoli conosce bene e il fattore Champions potrebbe fare la differenza.

