Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha fatto le convocazioni per lo stage che si terrà da martedì 24 maggio a giovedì 26 maggio, dove il ct svolgerà con due gruppi di giovani degli allenamenti per poterli visionare dal vivo.

Mancini ha chiamato tanti giovani, impiegati soprattutto in Serie B, ma anche in Serie A, dove il Genoa è il più rappresentato, ma ci sono anche elementi come Parisi, Vicario, Daniel Maldini.

Per quanto riguarda il Napoli, c’è un solo rappresentante ed è il giovane Zanoli, che si allenerà con il secondo gruppo, insieme a Gaetano, Fagioli, Cambiaso e tanti altri prospetti del campionato.