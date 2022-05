Spalletti: “Abbiamo l’obbligo di finire bene questa stagione, piuttosto che pensare già alla prossima. Vi spiego la scelta della conferenza stampa”

Luciano Spalletti ha parlato cosi ai microfoni di Dazn dopo il successo del Napoli a Torino contro i granata:

“Abbiamo fatto un buon recupero palla sull’azione del gol, buono anche la pressione di Insigne. Ruiz ha la mazza da golf, riesce sempre a far male. Prima di pensare all’anno prossimo, dobbiamo finire bene questa stagione.

La mia non conferenza stampa di ieri era un modo per dare merito al mio staff, loro hanno un valore enorme all’interno della squadra. Va conferenza stampa va fatta nel momento giusto, abbiamo raggiunto l’obiettivo ed era giusto cosi. Il futuro per noi è il prossimo allenamento, visto che si gioca domenica, ci alleniamo martedi. Non si da nessun giorno di recupero.

I due centrali si devono alzare, cosi Ospina ha più scelte da poter fare, ha più campo in questo modo e non si rischia. Sopratutto con queste squadre che ti pressano alto e ti vengono a cercare su ogni zona di campo, noi dobbiamo migliore in questo. Nel secondo tempo la tecnica è venuta fuori, nel primo è stata complicata per via del loro pressing.

Insigne? Lui si è preso una responsabilità, visto gli ultimi giorni qui, la deve vivere serenamente. Noi perdiamo un giocatore di livello, ma lui ha già dimostrato il suo talento di giocatore e di uomo. Tutti abbiamo goduto delle sue giocate in tutti questi anni vissuti qui. Deve camminare a testa alta per quello che ha dato”.