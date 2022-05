Top&Flop – Napoli espugna Torino grazie ad una difesa granitica

La decide Fabian Ruiz con un gol da tre punti dopo l’errore dal dischetto di Lorenzo Insigne. Ma non è lo spagnolo il migliore secondo la redazione di MondoNapoli che invece ha voluto premiare la difesa azzurra che finalmente resta imbattuta dopo quasi dieci gare.

TOP Koulibaly – Il comandante si è ripreso il controllo della difesa. Belotti non era un avversario facile e soprattutto non era facile restare attenti e concentrati in una gara che aveva ormai poco da dire. Adesso c’è da blindare Kalidou Koulibaly per farne il simbolo del Napoli del futuro e confermare il suo ruolo di comandante di una difesa che, quando lui è in forma, ne beneficia in tutti i suoi uomini. Anche Rrhamani oggi vicino a lui e con Di Lorenzo tornato a pieno regime, è apparso più sicuro.

FLOP Lozano – Nel reparto avanzato è quello che ancora delude un pochino oggi. Mette il turbo e batte nella corsa Rodriguez ma poi al momento opportuno non riesce ad essere incisivo in zona offensiva. Un passo indietro rispetto alla gara con il Sassuolo. Questa discontinuità deve toglierla se il prossimo anno vuole davvero essere il sostituto di Insigne sulla fascia mancina e provare a dimostrare quello che a sprazzi si è visto delle sue qualità in questi anni a Napoli. Deve essere più “assassino” nella trequarti e meno in “bambola”.