Come ci riporta Kiss Kiss Napoli attraverso il loro profilo twitter, Aurelio De Laurentiis ha incontrato a sorpresa la squadra stamattina, facendo sicuramente sentire la vicinanza in questo momento complicato per tutta la squadra. Ha assistito a tutta la sessione d’allenamento ed è stato a colloquio con mister Luciano Spalletti. Inoltre questa sera sarà a cena con la squadra, un gesto in più per dare calma e serenità al gruppo; magari con la promessa di andare in Champions League.