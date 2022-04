Corriere Fiorentino – Il Napoli avrebbe difficoltà nel pagare la clausola di Italiano

L’edizione odierna de il Corriere Fiorentino ha fatto il punto sul futuro dell’allenatore viola Vincenzo Italiano. Secondo il quotidiano le voci sul possibile approdo del tecnico al Napoli sono sempre più insistenti, specie dopo lo svelamento della clausola rescissoria. Sarebbe difficile per gli azzurri investire gli ipotetici 10 milioni per liberare il tecnico dei viola. Senza dimenticare però che in realtà, Italiano, non ha nessuna intenzione di scappare da Firenze. Certo vuole rassicurazioni sulla voglia di costruire una squadra sempre più competitiva.