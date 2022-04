CorrSport: “Osimhen è il valore aggiunto del Napoli a prescindere”

Victor Osimhen è il valor aggiunto di questo Napoli.

Ne ha parlato con testuali parole l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il nigeriano vuole crederci fino all’ultimo per coronare il maledetto sogno scudetto: “Osimhen è il valore aggiunto del Napoli, a prescindere, lo racconta questa stagione nella quale il nigeriano ha dovuto inventarsi prodezze per uscire dagli equivoci: a Udine e a Marassi ci ha messo del suo, eccome, negli 0-4; l’ 1-0 sul Torino gli appartiene per intero; a Cagliari è stato indispensabile per evitare la sconfi tta, con Verona e Udinese, proprio prima della squalifica per Bergamo, l’ ha risolta con due doppiette e domenica sera, immediatamente dopo la sconfitta con la Fiorentina, ci ha messo pure la faccia”.

Adesso tutti si aspettano qualcosa in più anche da lui domani sera contro la Roma.