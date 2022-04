CorrSport: “Da Zanoli a Zalewski è un attimo, un incrocio, un allungo”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha parlato del futuro di due giovanissimi delle rispettive squadre.

I nomi di Zanoli e Zalewski sono destinati ad entrare nella storia dei club di Napoli e Roma per la loro giovanissima età e l’impatto che hanno avuto sulla Serie A: “Da Zanoli a Zalewski è un attimo, un incrocio, un allungo, uno scatto, una proiezione in questo mondo che ormai appartiene a entrambi e che in 90′ finisce come dentro ad uno specchio”. Domani al Maradona si affronteranno, salvo grandi sorprese dell’ultim’ora, proprio i due talenti.