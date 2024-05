Gazzetta – Di Lorenzo pronto a valutare diverse offerte: la sua preferenza è rimanere in Italia

Giovanni Di Lorenzo potrebbe valutare di rimanere in Serie A dopo l’addio, ad oggi probabile salvo colpi di scena, al Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il capitano del Napoli avrebbe già avuto diverse offerte. L’ex ds dei partenopei Giuntoli potrebbe essere deciviso nel portare il calciatore a Torino sponda Juve: “E così, dopo un’annata disastrosa, nel Napoli continua a regnare il caos. Il club azzurro ora non può permettersi di tenere uno scontento in rosa, anche per l’ingaggio da 3,2 milioni a stagione netti: contratto rinnovato l’estate scorsa, in piena enfasi scudetto, e che scadrà nel 2028 (con opzione al 2029). Di Lorenzo diventa così, inevitabilmente, un obiettivo di Juve e Inter, mentre dall’estero ha già fatto un sondaggio l’Atletico Madrid. Ma

Giovanni vuole restare in Italia e a Torino c’è Giuntoli, l’uomo che lo ha voluto a Napoli anni fa, dopo una grande stagione a Empoli”.