CorrSport – Tre novità rispetto alla Fiorentina: come cambia la formazione titolare

Il Corriere dello Sport ha annunciato tre novità di formazione rispetto alla sfida contro la Fiorentina.

Secondo il quotidiano sportivo, infatti, i tre innesti sarebbero quelli di Anguissa, Lozano e Fabiàn Ruiz. La disamina completa dell’undici titolare ipotizzatibile: “Per il resto, fermo restando l’ allenamento pasquale di rifi nitura, in porta ci sarà Ospina; la linea difensiva a quattro sarà composta da Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; a centrocampo, dicevamo, Fabian è parso in netta ripresa fisica nonostante i problemi legati alla pubalgia, e dunque dovrebbe giocare dal primo minuto insieme con Lobotka e Anguissa, fuori con la Fiorentina per squalifica ma rilanciato immediatamente con la Roma; in attacco, Lozano a destra con Osi e Insigne. I due esclusi rispetto alla partita di una settimana fa, insomma, dovrebbero essere Politano e Zielinski”.

Le scelte definitive sembrano sciogliere ogni dubbio di formazione.