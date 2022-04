CorrSport – Al Maradona domani sarà per la prima volta Smalling contro Osimhen

Domani al Maradona sarà per la prima volta Smalling contro Osimhen.

Ne ha parlato l’edizione de Il Corriere dello Sport, secondo cui spetterà al difensore ex United reggere la furia offensiva di Victor Osimhen: “Ma la lunga chioma inglese non si tirerà indietro dal duello. Nel match d’ andata all’ Olimpico, finito peraltro 0-0 grazie a una buona partita difensiva della Roma, Smalling non c’ era. E a proposito: è la sua prima volta in assoluto contro Osimhen visto che, per la sommatoria di acciacchi, nello scorso campionato aveva saltato tutt’ e due le sfide contro il Napoli. Sarà interessante. L’ inglese è tornato decisivo, persino in attacco. E non è stato mai ammonito se dirimente per il risultato, il loro confronto diretto, soprattutto in area di rigore”.

Domani assisteremo ad un grande duello.