Gazzetta – Osimhen contro Abraham: sfida tra numeri 9 che stanno facendo bene

Victor Osimhen sfiderà Tammy Abraham al Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui domani sera al Maradona sarà intrigante capire chi dei due risulterà decisivo: “A pensarci bene, la sfida tra Victor Osimhen e Tammy Abraham affonda le radici in un derby nigeriano. Infatti, se l’ attaccante del Napoli è nato a Lagos, il papà di quello della Roma proviene dal Bayelsa. Storie afro-inglesi, che adesso per fortuna nobilitano la Serie A, visto che i due attaccanti sono quelli che più hanno segnato dall’ inizio del 2022. E siccome il calcio è anche una

storia di sogni, le residue speranze azzurre (in chiave scudetto) e giallorosse(a caccia della zona Champions) passano innanzitutto dai loro piedi. Che adesso, grazie ai loro gol, valgono di più di quanto Napoli e Roma li hanno

pagati”.