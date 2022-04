TMW – Queste le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina! Un dubbio per Spalletti

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina. Secondo il portale il Napoli senza l’infortunato Di Lorenzo e lo squalificato Anguissa, Luciano Spalletti deve fare i conti anche con i fastidi muscolari di Osimhen, che verrà monitorato con grande attenzione nelle ore pre-match. Pochi dubbi per il tecnico, con Ospina tra i pali nel 4-3-3 che vedrà la conferma di Zanoli a destra con Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Intoccabile Lobotka in mediana, con lui Fabiàn e Zielinski (insidiato da Elmas). In avanti conferma per gli esterni di Bergamo: a destra Politano e a sinistra Insigne, mentre Osimhen sarà il riferimento offensivo a meno di nuovi fastidi. Italiano va al San Paolo con qualche assenza mica da ridere, specie in mezzo. Terracciano difende la porta viola, a destra ancora Venuti al posto di Odriozola annunciato assente, con lui i “soliti” Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo fuori sia Torreira (squalifica) che Bonaventura (acciacco), al posto del primo è pronto a scendere in campo Amrabat. Castrovilli, in ripresa, e Duncan completano il reparto. In attacco favorito di nuovo Cabral come centravanti, visto che Piatek non è al meglio. Sulle fasce concorrenza serratissima, che potrebbe veder prevalere Ikoné e Gonzalez, ma occhio a Saponara. Più defilati Sottil e il grande ex Callejon.