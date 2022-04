Si avvicina la gara con la Fiorentina e Luciano Spalletti studia le mosse anti-Fiorentina: il tecnico toscano deve sciogliere anche alcuni dubbi, relativi alla zona offensiva.

Dopo il recupero di Osimhen, infatti, Spalletti deve scegliere il 4-3-3 come modulo e deve scegliere uno tra Mertens ed Osimhen; al momento, il nigeriano è in vantaggio, mentre sulla destra il goal in quel di Bergamo dovrebbe dare la conferma a Politaniìo.

Questa la probabile formazione:

Napoli(4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.