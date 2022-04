Il Mattino – Domani Maradona sold-out ed Osimhen torna dal primo minuto

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla partita di domani tra Napoli e Fiorentina. Secondo il quotidiano nella gara contro i viola Victor Osimhen è pronto a tornare titolare. Spalletti ritrova dunque il suo bomber. Superato quindi il problema fisico rimediato in allenamento. Infatti il centravanti nigeriano ha svolto ieri tutto l’allenamento in gruppo e si prepara a partire dall’inizio nella gara di domani. Intanto si avrà un Maradona verso il sold out, venduti quasi 50mila biglietti.