Il futuro del Napoli prossimo è la lotta allo Scudetto, ma la società guarda già lontano e alla lunga l’obiettivo del Napoli di ADL è quello di ridurre gli ingaggi non solo per la sostenibilità, ma anche per un altro motivo.

Come riporta Calcio e Finanza, infatti, con l’attuale monte ingaggi la società azzurra sfora il limite imposto dalla Uefa nel nuovo fair play finanziario, che prevede che una società debba avere massimo come monte ingaggi una cifra pari al 70% del ricavi.

E, siccome il Napoli paga un monte ingaggi che relazionato ai ricavi è del 114%; dunque, la società dovrà tagliare almeno il 44% del monte ingaggi entro due anni.

Fonte: Calcio e Finanza.