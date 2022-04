Luciano Spalletti è l’allenatore di una città importante e di una squadra importante; tante volte, in conferenza stampa, Spalletti sottolinea l’importanza del Napoli per Napoli e la sua città e un’istituzione importante della città, come l’Università Federico II, ha deciso di invitare il tecnico del Napoli per una lezione.

Spalletti parlerà agli studenti martedì 12, alle 11, e parlerà del valore sociale e culturale dello sport.

Questo il messaggio dell’università:

“Torna lo ‘Sport in Accademia‘, il ciclo di incontri promosso e organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, che rientra nel programma F2 Cultura.

Sarà Mister Luciano Spalletti a tenere una lezione interamente dedicata agli studenti federiciani nel corso dell’incontro previsto nell’Aula Rossa ‘Carlo Ciliberto’ di Monte Sant’Angelo, alle 11, martedì 12 aprile 2022.

L‘allenatore della SSC Napoli dialogherà con i giovani studenti evidenziando, ancora una volta, il forte valore sociale, culturale, comunicativo, che lo sport ha e che l’Ateneo vuole sottolineare.

Un faccia a faccia con i federiciani che ogni giorno si impegnano nello studio cercando di realizzare i propri obiettivi“.