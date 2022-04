Il Napoli ha una rosa unita, e questa caratteristica della rosa di Spalletti può fare la differenza in questo rush finale: più e più volte gli interpreti di Spalletti hanno sottolineato che la rosa del Napoli non è paragonabile in quanto ad unione ed amicizia con le altre squadre.

E questa unità d’intenti ha fatto la differenza in questi giorni, dove il livello di preoccupazione era alta per l’infortunio di Osimhen, ma un gesto di Ciro Mertens ha fatto capire che si era preoccupato per il nigeriano e voleva sapere come stesse. Il nigeriano ha risposto che stava bene, ma questo è solo un piccolo gesto che testimonia l’unione della rosa.

Fonte: Il Mattino.