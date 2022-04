ULTIM’ORA – Identificato il tifoso dell’Atalanta che ha insultato Koulibaly. I dettagli

Secondo una news dell’ultim’ora riportata dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, la Digos di Bergamo avrebbe identificato e denunciato il tifoso dell’Atalanta responsabile degli insulti razzisti rivolti a Kalidou Koulibaly al termine del match contro il Napoli. Si tratterebbe di un quarantenne residente a Calcio, finora sconosciuto alle forze dell’ordine.

La visione dei filmati della videosorveglianza dello stadio ha permesso alla polizia di individuare la persona in questione che, oltre ad aver rivolto parecchie ingiurie verso i calciatori azzurri, ha lanciato anche un bicchiere pieno di birra in campo. Secondo quanto scrive la Rosea, le autorità hanno avviato anche l’iter per il Daspo.