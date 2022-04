Gli insulti razzisti rivolti a Kalidou Koulibaly e André Franck Zambo Anguissa nel corso del match Atalanta-Napoli, saranno soggetti alla ad un’indagine supplementare della Procura Federale. Questa è stata la disposizione del Giudice Sportivo, e tra le possibilità, non è da escludere la chiusura della curva del Gewiss Stadium per un turno, così come è accaduto con il Verona. A riportare la notizia è Il Corriere Dello Sport.