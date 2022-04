Mario Sconcerti pensa alla sorpresa: “Scudetto, come e quando”

Il giornalista Mario Sconcerti ha pubblicato un editoriale sul Corriere della Sera relativamente alla lotta scudetto, tre squadre restano infatti racchiuse in pochissimi punti a 7 giornate dalla fine. Così commenta Sconcerti:

“Non si sa chi vince o chi perde ma attenzione al calendario. Dividendo le squadre a seconda delle sfide in casa o trasferta, ho attribuito un handicap per fare una piccola previsione. Per il Milan il totale corrisponde a 23 mentre al Napoli ho dato 19,5, per l’Inter allora 17. Se i neroazzurri dovessero vincere a Bologna andrebbero ad un punto dal Milan. Con tutti i calcoli conclusivi, il calendario direbbe 21 punti handicap per la banda Inzaghi e 20,5 per gli azzurri. Uno scenario clamoroso che vedrebbe il Napoli secondo dietro la stessa Inter scudettata, ovviamente terzo posto per il Milan”.