CdS – Olivera trattativa in dirittura d’arrivo, ma serve prudenza, i dettagli:

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa del Napoli per Mathias Olivera del Getafe. Secondo il quotidiano la distanza tra il Napoli ed il terzino uruguayano pare sempre più poca. E’ stato già detto tutto, anzi sussurrato, “pare con reciproca soddisfazione”. Al Getafe andranno 11 milioni di euro, più gli immancabili bonus. E’ una trattativa senza tempo, cominciata in epoca non sospetta e però prossima alla conclusione: non ci fosse quel principio di prudenza a cui conviene far riferimento, si passerebbe direttamente al brindisi. L’ operazione verrà formalizzata dunque al momento della riapertura del mercato.