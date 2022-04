Reja: “La mancanza di Osimhen potrebbe farsi sentire, Spalletti bravo a valorizzare la rosa”

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato l’intervista al doppio ex della sfida Edy Reja che ha parlato dell’assenza di Osimhen ed ha esaltato il lavoro di Spalletti. Ecco quanto detto:

“Osimhen vede la porta, ha fisicità ed è veloce, qualità che sarebbero potute essere determinanti contro una squadra come l’ Atalanta. Ma con caratteristiche diverse potranno essere decisivi Mertens e i due esterni Insigne e Politano: la loro rapidità può mettere in difficoltà i nerazzurri che concedono sempre qualcosa, partecipando con molti uomini alla fase offensiva. Spalletti è stato un grande perchè ha raggiunto questi risultati attraverso la partecipazione dell’ intera rosa. Ha coinvolto tutti, è riuscito a trasferire gli stimoli giusti all’intero organico entrando in sintonia con tutti. Se vuoi arrivare fino in fondo non puoi farlo solo con 12-13 calciatori ma devi utilizzare tutto l’organico. E poi Spalletti ha avuto un grande impatto al suo primo anno sulla panchina azzurra, si vede la sua mano. il Napoli è più concreto e verticalizza molto di più”.