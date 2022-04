Koulibaly: “Sto bene, dobbiamo vincere le 8 partite rimanenti per lo scudetto”

L’edizione odierna de La Repubblica ha riportato l’intervista di Kalidou Koulibaly a Radio Kiss Kiss Napoli, in cui ha parlato della possibilità di vincere lo scudetto. Ecco quanto detto:

“Non sono stanco, sto benissimo: sono tornato a Castel Volturno con grande piacere, prontissimo a lavorare per la partita di domani contro l’ Atalanta. Spero che sia davvero l’ anno giusto per lo scudetto. Il 2022 è cominciato benissimo pure per la mia squadra di club, non solo in campo internazionale. In campionato sarà una battaglia molto dura fino alla fine, ma io sono pronto a lottare e voglio realizzare un sogno per la mia città, che è Napoli. Sappiamo che dovremo affrontare le ultime 8 partite come altrettante finali. Più si va avanti e più le sfide si faranno difficili, sarà tosta. Noi però abbiamo una motivazione in più rispetto ai nostri avversari: regalare qualcosa di grande a tutti i napoletani del mondo. Il gruppo darà il massimo in campo e spero che anche i tifosi ci resteranno vicini, perché abbiamo bisogno di loro. Non dovremo guardare agli altri, solo a noi. Dovremo vincere tutte le partite, come abbiamo fatto a inizio campionato. Al 90% se d’ ora in poi faremo punteggio, il titolo sarà nelle nostre mani. Bisogna concentrarsi su questo”.