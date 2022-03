Cds – Napoli, contatti avviati con il Feyenoord per Sinisterra: le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli parlando delle possibili operazioni di mercato in vista della sessione di calciomercato estiva. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo la società partenopea sarebbe interessata al profilo di Luis Sinisterra, attaccante colombiano di anni 22 di proprietà del Feyenoord. E’ uno dei possibili obiettivi per sostituire Insigne che a giugno volerà alla volta di Toronto.

“Il direttore sportivo Giuntoli ha compiuto il primo passo, si è informato e il Feyenoord ha scoperto subito le carte: Sinisterra sarà ceduto in estate, il prezzo sfiora i quindici milioni. Il club olandese ha ricevuto proposte dall’Inghilterra (Arsenal), dalla Spagna (Atletico Madrid) e dalla Germania (Bayer Leverkusen). Non ha preso impegni, almeno finora. Dialoghi, semplici confronti, nessuna promessa. Il Napoli è entrato in scena, sta cercando l’erede di Lorenzo Insigne” si legge sul quotidiano.

Viene confermata quindi la notizia raccolta dalla nostra redazione che aveva già accostato il nome di Sinisterra al Napoli.