Luciano Spalletti non è molto contento delle ultime prestazioni dei suoi. Non ha mai parlato e non parla di Scudetto, ma ha lanciato un ultimatum alla squadra. Come riportato da Tuttosport, il tecnico toscano ha individuato la partita di oggi come ultima spiaggia e vuole una vittoria per restare attaccati a quelle di sopra, oltre che per non rischiare, poi, in ottica qualificazione in Champions League.