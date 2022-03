CorrSport: “Il momento dei fatti è arrivato a una settimana dalla sconfitta con il Milan”

Il Napoli dovrà dimostrare di meritare le prime posizioni della classifica a Verona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che sottolinea le parole del tecnico Spalletti in conferenza stampa. Gli azzurri non possono più fallire: “E quindi, non essendoci spazio per divagazioni dialettiche e libere interpretazioni, è arrivato il momento dei fatti, a una settimana esatta da quella sconfitta con il Milan che non ha messo in crisi né le certezze consolidate, né le tendenze ad un calcio sempre ambizioso”.

L’allenatore toscano ha messo in chiaro quali saranno gli obiettivi futuri: “Il Milan ci ha impedito di essere il Napoli vero, ma non ha tolto nessuna sicurezza, perché abbiamo fatto molte cose nel modo giusto. Siamo stati condizionati da questo gol, che ne ha ricordati altri subiti in precedenza e sui quali bisogna ovviamente lavorare, come abbiamo fatto”. Il Napoli sa che a Verona non può fallire dopo le vittorie di Juventus e Milan.