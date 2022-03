Ieri il presidente del Getafe, Angel Torres, ha confermato che la trattativa per vedere Mathias Olivera in Italia dalla prossima estate è in stato molto avanzato. Come riferisce Il Corriere dello Sport, tutto lascia presagire alla pista azzurra, con Faouzi Ghoulam che andrà in scadenza di contratto e non gli verrà proposto il rinnovo ed il club partenopeo che è interessato da molto tempo all’uruguagio. Si tratterebbe di un’operazione di 11 milioni di euro più qualche eventuale bonus.