CorrSport – Cambio di formazione per Spalletti: tre cambi in zona offensiva

Il Napoli cambierà aspetto al Bentegodi di Verona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui Spalletti avrebbe cambiato gli uomini dietro la prima punta Osimhen per vincere oggi e sperare ancora in una lotta verso il tricolore. Le scelte del tecnico toscano: “A quanto pare il signor Luciano dovrebbe riproporre dall’ inizio il tris di trequarti esibito con il Leicester e l’ Empoli al Maradona: Ounas, Elmas e Lozano. Con Politano, Zielinski e Insigne in panchina proprio come Fabian: a centrocampo, al fianco del regista Lobotka, dovrebbe agire Anguissa. Confermata in blocco la difesa: Ospina in porta, Di Lorenzo a destra, la coppia centrale Rrahmani-Koulibaly e Mario Rui a sinistra”. Dunque, il Napoli cambierà faccia e lo farà quasi totalmente in una partita che si annuncia davvero complicata contro Tudor e gli scaligeri, da sempre bestia nera degli azzurri in Serie A.