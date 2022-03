Domenica 13 marzo alle ore 15:00, allo stadio Bentegodi di Verona, scenderanno in campo Napoli ed Hellas Verona, che si affronteranno per portarsi a casa i tre punti. Per il Napoli sarà una sfida molto importante per poter continuare a sognare la vetta della classifica, attualmente occupata dal Milan di Pioli.

Quest’oggi, Gianluca Caprari, attaccante del Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha parlato proprio del prossimo appuntamento in campionato. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Non dobbiamo accontentarci, la squadra è forte e può giocarsela con chiunque. Io vorrei fare più punti possibili per vedere dove possiamo arrivare. Appena arrivato abbiamo avuto momenti difficili, ma la squadra era forte, molto coesa anche fuori dal campo. Non ho mai avuto pensieri negativi. Questa è la mia migliore stagione e al Verona sono riuscito ad esprimere le mie qualità”.