Quest’oggi ai microfoni di Marte Sport Live, una trasmissione in onda su Radio Marte, è intervenuto Alessandro Renica, allenatore di calcio.

Renica ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan domenica sera, del suo futuro nel campionato di serie A e del ruolo fondamentale ricoperto da Kalidou Koulibaly nella difesa azzurra. Ecco le sue dichiarazioni:

“Napoli non è da scudetto? Una partita non decide se sei da scudetto o meno. Il Napoli ha battuto il Milan a San Siro. Sono momenti nel campionato che vanno gestiti. Il Milan non ha giocato bene contro Salernitana e Udinese, sono momenti e non bisogna farne un dramma. Sempre lo stesso problema: ci sono eccessi di euforia ed eccessi di disfattismo. Anguissa? Il suo problema è la condizione fisica, deve valutare Spalletti che è un professionista esemplare e sa ciò che fa. Ogni volta che ha accelerato si è poi stirato. Con il Verona la condizione fisica sarà importante: loro marcano a zona, coprono e scalano velocemente aggredendo sempre. Ha un centrocampo forta, ma il Napoli, se si fa trovare pronto, può portare a casa il bottino pieno. Koulibaly via? Assolutamente no. Gli altri centrali sono bravi, ma senza di lui non si va da nessuna parte. Se andasse via, le ambizioni del Napoli si ridimensionerebbero molto”.