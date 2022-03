Il contratto di Kalidou Koulibaly con il Napoli è in scadenza tra 15 mesi ed il corteggiamento del Barcellona continua ad aumentare. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’agente del difensore, Fali Ramadani, è già stato in Spagna ed il club di Laporta sarebbe pronto ad offrirgli uno stipendio importante fino al 2026. Per il momento, però, Aurelio De Laurentiis ha voluto accantonare questo argomento.